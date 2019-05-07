Кубанец проиграл в суде Баскову и Бузовой

СЕГОДНЯ 17:40 2019-05-07T17:40:41+03:00

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В Москве Кунцевский районный суд 7 мая 2019 года вынес приговор по иску жителя Анапы Дмитрия Ружникова против Николая Баскова и Ольги Бузовой. Инвалид первой группы хотел отсудить у звезд 808 тысяч рублей.

В социальных сетях мужчина увидел рекламу инвестиционной компании «Кэшбери» с участием Ольги Бузовой и Николая Баскова. Инвалид вложил туда все свои сбережения - 880 тысяч рублей. ВУ результате он лишился денег и решил потребовать возмещения нанесенного ущерба у звезд шоубизнеса.

- Ответчики по иску не проявили никакого желания общаться с нашим клиентом. Они не считают себя виновными в случившемся, - рассказали адвокаты Дмитрия Ружникова.

Отметим, Центробанк Росси признал «Кэшбери» финансовой пирамидой. Сайты компании заблокировали. По предварительным данным, ущерб от противоправной деятельности организаторов криминального бизнеса оценивается в 3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU