В Сочи прошел международный фестиваль бега ROSA RUN

СЕГОДНЯ 07:17 2019-05-08T07:17:27+03:00

В этом году на мероприятии присутствовали более 4000 спортсменов

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В Сочи на курорте «Роза Хутор» четвертый год подряд прошел международный фестиваль бега ROSA RUN. Более 4000 спортсменов из 11 стран мира присутствовали на мероприятии.

- За четыре дня фестиваля прошли забеги для скайраннеров и трейлраннеров, командный квест, карнавал, детский забег, лекторий, баттлы и мастер-классы, тематические вечеринки каждый день. Открывала мероприятие знаменитая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Она провела разминку и пожелала участникам успехов на дистанции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В заключительный день фестиваля прошли трейловые забеги на дистанции 7 и 24 километра. Участники преодолели трассу с подъемами и спусками, а местами даже был снег. Завершилось мероприятие вечеринкой и концертом.

В 2020 году ROSA RUN пройдет с 30 апреля по 3 мая. В программе - вновь четыре забега: «вертикальный километр», командный квест, карнавал и трейл по горнолыжным трассам.

Напомним, команда «Локо-2004» заняла на международных соревнованиях третье место. С 3 по 5 мая в Риге проходил Суперфинал Европейской юношеской баскетбольной лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU