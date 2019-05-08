СЕГОДНЯ 08:38 2019-05-08T08:38:37+03:00

На Кубани майор ФСБ осужден на 10 лет за взятку Фото: Архив "КП"

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Краснодарский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего военнослужащего Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, который обвинялся в получении многомиллионной взятки и вымогательстве.

По версии следствия, майор ФСБ, нарушив порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, организовал в ООО «Газпром транссервис» в Темрюке проверку. В результате он якобы обнаружил нарушения, из-за которых стал угрожать руководству предприятия уголовным делом. Сотрудник спецслужбы стал требовать от «дочки» «Газпрома» 20 миллионов рублей

Оперативники управления собственной безопасности ФСБ задержали мужчину при получении первого транша в размере 1,5 миллиона рублей.

- Бывший военнослужащий был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 1 ст. 285 УК РФ. Он проведет 10 лет в исправительной колонии строгого режима, а также выплатит штраф в размере 20 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе краснодарского гарнизонного военного суда.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU