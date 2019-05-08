В Сочи сотрудники патрульно-постовой службы полиции вытащили собаку из горной реки
В соцсетях очевидцы выложили видео, на котором полицейские в городе-курорте спасают пса. Животное застряло на участке суши посреди горной реки.
- Собаке помогли сотрудники патрульно-постовой службы полиции Сергей Соколов и Хвича Чалагадзе. Они прибыли в Сочи из Приморско-Ахтарского и Северского районов для обеспечения охраны курорта, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.
Правоохранители патрулировали поселок Блиново. Вдруг они услышали детские крики в районе моста через реку Псоу. Спустившись к воде, они заметили, что под мостом сидит собака, которая не может самостоятельно выбраться на берег из-за сильного течения.
Очевидцы рассказали сотрудникам полиции, что около 3 часов уже самостоятельно пытаются спасти животное, но все безрезультатно. Тогда полицейские приняли решение перейти реку вброд.
- Судя по всему, пес был сильно напуган, однако встретил нас добродушно и не проявил агрессии, - прокомментировал Сергей Соколов.
Сотрудники полиции вынесли животное на берег и покормили его сухпайком.
В Сочи сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли собаку.Видео: Типичный Краснодар
ИСТОЧНИК KP.RU