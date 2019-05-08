2019-05-08T10:46:07+03:00
Общество

В Сочи сотрудники патрульно-постовой службы полиции вытащили собаку из горной реки

Они вынесли животное на берег и покормили продуктами из сухпайка [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по краюФото: пресс-служба ГУ МВД по краю
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В соцсетях очевидцы выложили видео, на котором полицейские в городе-курорте спасают пса. Животное застряло на участке суши посреди горной реки.

- Собаке помогли сотрудники патрульно-постовой службы полиции Сергей Соколов и Хвича Чалагадзе. Они прибыли в Сочи из Приморско-Ахтарского и Северского районов для обеспечения охраны курорта, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Правоохранители патрулировали поселок Блиново. Вдруг они услышали детские крики в районе моста через реку Псоу. Спустившись к воде, они заметили, что под мостом сидит собака, которая не может самостоятельно выбраться на берег из-за сильного течения.

Очевидцы рассказали сотрудникам полиции, что около 3 часов уже самостоятельно пытаются спасти животное, но все безрезультатно. Тогда полицейские приняли решение перейти реку вброд.

- Судя по всему, пес был сильно напуган, однако встретил нас добродушно и не проявил агрессии, - прокомментировал Сергей Соколов.

Сотрудники полиции вынесли животное на берег и покормили его сухпайком.

В Сочи сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли собаку.Видео: Типичный Краснодар

ИСТОЧНИК KP.RU

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