2019-05-08T10:01:20+03:00
Здоровье

Кубанские врачи прооперировали мужчину с очень большой грыжей позвоночника

Они применили транспедикулярную эндоскопию
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство здравоохранения Краснодарсокго краяФото: министерство здравоохранения Краснодарсокго края
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В Краснодаре хирурги краевой клиники быстро и эффективно вылечили мужчину с очень большой грыжей позвоночника. Ее размер составил 30 на 20 на 28 миллиметров. Медики использовал транспедикулярную эндоскопию.

- 50-летний местный житель обратился в больницу с жалобами на резкие боли в спине и ноге. Выяснилось, что у мужчины нетипичная грыжа позвоночника «мигрирующего» типа. Она появилась из разрыва межпозвоночного диска и сместилась вниз на высоту всего 4-го позвонка. Грыжа сдавливала спинной мозг, из-за этого мужчина мог стать инвалидом на всю жизнь, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Нейрохирург Игорь Басанкин решил применить транспедикулярную эндоскопическую технику для лечения больного. Он сделал небольшое отверстие, аккуратно провел эндоскоп через костные структуры и убрал всю грыжу без остатка.

После операции мужчина чувствует себя хорошо, боли его больше не беспокоят и уже на следующий день он благополучно выписался из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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