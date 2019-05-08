2019-05-08T10:26:03+03:00
Общество

Новый начальник по работе со СМИ назначен в МВД Краснодарского края

Информация об этом опубликована на официальной странице ведомства во Вконтакте
Александра ПОДУШКО
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Фото: из архива пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краюФото: из архива пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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- На должность начальника отдела информации и общественных связей России по Краснодарскому краю назначен подполковник внутренней службы Рунов Александр Владимирович, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД России.

- Наши самые искренние поздравления коллеге с пожеланиями дальнейшей эффективной службы. Профессиональных успехов, творческих побед и воплощения смелых интересных идей, - прокомментировали в ведомстве.

Александр Рунов проходил службу в отделе информации и общественных связей ГУВД по Краснодарскому краю, был главным редактором «Милицейской газеты Кубани», затем возглавлял отдел пропаганды и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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