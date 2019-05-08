Новый начальник по работе со СМИ назначен в МВД Краснодарского края
- На должность начальника отдела информации и общественных связей России по Краснодарскому краю назначен подполковник внутренней службы Рунов Александр Владимирович, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД России.
- Наши самые искренние поздравления коллеге с пожеланиями дальнейшей эффективной службы. Профессиональных успехов, творческих побед и воплощения смелых интересных идей, - прокомментировали в ведомстве.
Александр Рунов проходил службу в отделе информации и общественных связей ГУВД по Краснодарскому краю, был главным редактором «Милицейской газеты Кубани», затем возглавлял отдел пропаганды и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU