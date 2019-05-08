2019-05-08T10:39:35+03:00
Общество

Кубань примет участие в фестивале «Праздник эколят – молодых защитников природы»

Мероприятие пройдет в начале июня
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Краснодарский край примет участие в фестивале «Праздник эколят – молодых защитников природы. В этом году мероприятие пройдет в начале июня. Основной площадкой станет Эколого-биологический центр кубанской столицы.

- Главным событием станет презентация нового образовательного проекта «Агропарк». Он включает в себя планетарий, теплицу на гидропонике площадью 140 квадратных метров, современное оборудование для метеостанции, лабораторные приборы для измерения качества окружающей среды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Праздник эколят – молодых защитников природы» пройдет и на территории природного орнитологического парка в Имеретинской низменности в Сочи.

Мероприятия по развитию экологического образования и культуры проходят во всех регионах. Акция была утверждена в Год экологии в 2017 году и продолжается в рамках программы «Десятилетие детства в России», рассчитанной до 2027 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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