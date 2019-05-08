На Кубани девушка убила свою мать

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-08T11:01:12+03:00

В этом ей помог ее молодой человек

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В Кущевском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя и его 24-летней сожительницы. Они обвиняются в убийстве 60-летней женщины, матери девушки (п.«ж» ч.2 ст.105 УК РФ).

15 августа прошлого года в гостях у местной жительницы в доме на улице 8 Марта в станице Кущевской была ее дочь. Вскоре пришел и сожитель девушки. Он увидел, как родственницы ругаются, и решил вмешаться в конфликт.

- Он ударил пожилую женщину ногой в область грудной клетки, а после, взяв за волосы, начал бить ее головой об пол. Дочь женщины в этот момент передала возлюбленному деревянную палку, которой тот еще несколько раз избил местную жительницу, а после стал душить ее руками, а потом и веревкой. Когда женщина умерла, обвиняемые завернули ее тело в одеяло и вывезли в лесополосу на окраину станицы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU