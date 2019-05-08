Новая патриотическая акция новороссийских коммунистов

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-08T11:18:14+03:00

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В преддверии дня Победы коммунисты Новороссийского городского отделения КПРФ и члены автомотоклуба «Красная звезда» организовали очередную патриотическую акцию.

Сначала они побывали в районе поселка Афонка. Там находится братская могила, в которой захоронены морские пехотинцы, погибшие в 1942-1943 годах при защите подступов к Новороссийску. Могила сейчас ухожена, но активисты провели небольшой косметический ремонт: подкрасили оградку и звезду, установили Знамя Победы.

Следующий пункт маршрута – гора Колдун, где тоже шли ожесточенные бои с фашистами. Участники акции добрались до того места, где разбился самолет младшего лейтенанта Александра Лактионова, защищавшего небо над Малой землей.

В память о герое и всех погибших советских солдатах здесь также было установлено Знамя Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU