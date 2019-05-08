Дети России стали курсантами Армейской академии в «Орлёнке»

СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-08T11:24:09+03:00

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В проекте участвует 100 детей 12-16 лет из 44 регионов страны. Все они активисты Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Смена проходит в форме военно-тактической игры «Победа», которая состоит из трех этапов. Ребята уже приняли участие в первом из них и прошли обучение в Армейской академии военно-прикладных дисциплин. Юные курсанты изучили основы воинской службы, познакомились со средствами радиационной, химической и биологической защиты, научились оказывать первую доврачебную помощь и выживать в автономных условиях, отработали навыки огневой, инженерной, строевой и туристской подготовки.

- В «Орлёнке» собрались ребята, для которых служение Отечеству не пустой звук. Они целенаправленно стремятся к службе в армии, многие из них выбрали своей профессией «Родину защищать». К этой миссии они активно готовятся, тренируют характер, волю, концентрируют знания в области истории, тактики и стратегии военной службы. Мы видим, что в России воспитывается достойное поколение, которому можно доверить Будущее страны, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Кроме военно-прикладных дисциплин в программу входит изучение основ бального этикета. Ребята уже прошли большую часть занятий и готовятся к участию в следующем этапе. В качестве преподавателей и инструкторов Академии выступают педагоги «Орлёнка», «Юнармии», а также военнослужащие Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

Второй этап смены – спортивный фестиваль, в ходе которого юнармейцы состязаются в легкоатлетическом троеборье, плавании, настольном теннисе, шашках, шахматах и общей физической подготовке. В командном зачёте ребята выявят сильнейших на соревнованиях по игре в городки, стритболу, волейболу, пионерболу, мини-футболу, легкоатлетическому троеборью. Также юные курсанты примут участие в спортивно-прикладной эстафете.

Финальным этапом смены станут итоговые манёвры военно-тактической игры на местности «Победа», в ходе которых юнармейцам предстоит преодолеть полосу препятствий и продемонстрировать навыки и знания, полученные в Армейской академии.

Организаторами проекта выступают: Всероссийский детский центр «Орлёнок», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» (ВВПОД «Юнармия»).

ИСТОЧНИК KP.RU