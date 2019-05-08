Мэр Краснодара вручил ключи от автомобилей ветеранским организациям города

СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-08T11:27:30+03:00

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В краевой столице утром 8 мая на Главной городской площади Евгений Первышов ключи от пяти новых автомобилей марки «Лада-Гранта» ветеранским организациям.

- Это наш подарок всем ветеранам Краснодара, и это лишь малая часть того, что мы можем и должны сделать для них. Таким образом, мы обновляем автомобильный парк, чтобы сделать жизнь старшего поколения более удобной. Чтобы ветераны могли посещать праздничные и памятные мероприятия, в том числе на территории всего Краснодарского края, решать другие свои вопросы, - сказал Евгений Первышов.

- Деньги на машины были выделены из средств городского бюджета. Это решение было принято совместно с депутатами Думы. Транспорт в хорошей комплектации, оснащен кондиционерами. Новые модели заменят уже устаревшие, которые до недавнего времени использовали Советы ветеранов, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Евгений Первышов и Вера Галушко вручили ключи председателю Краснодарской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ивану Рыбалко.

ИСТОЧНИК KP.RU