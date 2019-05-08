Департамент по надзору в стройсфере Краснодарского края возглавил Максим Карпенко

СЕГОДНЯ 12:08 2019-05-08T12:08:23+03:00

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Руководителем департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края стал Максим Карпенко. Соответствующее распоряжение подписал Вениамин Кондратьев. Сотрудникам ведомства нового главу представил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

– Максим Николаевич прекрасно знает ситуацию по всем проблемным объектам региона и особенно краевой столицы, где сосредоточено порядка 90 процентов долгостроев. В рабочий процесс должен включиться без раскачки, – отметил первый замглавы региона.

- Максим Карпенко родился в 1980 году в Ростове-на-Дону. Окончил Российскую таможенную академию. Работал заместителем директора МУ «Департамент координации строительства и перспективного развития» Ростова-на-Дону с марта 2009 года по май 2012. По июль 2012 года занимал должность заместителя министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С июля 2012 года по ноябрь 2014 года был главой администрации Кировского района Ростова-на-Дону. В мэрию Краснодара на должность директора департамента строительства Максим Карпенко пришел в феврале 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU