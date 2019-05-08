В горах Сочи появился новый необычный аттракцион

СЕГОДНЯ 13:18 2019-05-08T13:18:25+03:00

Теперь там можно прокатиться на летних санках, максимальная скорость разгона которых достигает 40 километров в час

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В горах Сочи открылся аттракцион «родельбан». Это летние сани, которые изобрели в Германии. Длина скоростного спуска «родельбана» на «Роза Хутор» составляет 1350 метров, он состоит из различных виражей и кругов.

- Самый высокий уровень прохождения трека над поверхностью земли - 12,6 метров. Максимальная скорость санок достигает 40 километров в час. На сидениях имеются ремни безопасности. Также работает автоматический контроль скорости, который не позволяет разогнаться больше 40 километров в час, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Кататься на аттракционе могут дети с пяти лет, самостоятельно управлять санями только с 18-ти.

Этот аттракцион не стал единственной новинкой предстоящего летнего сезона. Уже сейчас на горном курорте запущен троллей «Полет Орла», позволяющий «пролететь» над рекой Мзымта. Работает и подвесной мост на Роза Пик.

«Родельбан» находится в Горной Олимпийской деревне за рестораном Берлога (около подъемника Ювента). Стоимость 1 спуска – 550 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU