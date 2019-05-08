2019-05-08T13:33:28+03:00
Общество

На Кубани появится первая станица-побратим

Натухаевская побратается с болгарским поселком Казашко под Варной
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: архив "КП"ФОТО: архив "КП"
Изменить размер текста:

В апреле в гордуме Новороссийска депутаты поддержали сделать поселения побратимами. В сентябре 2018-го на форуме городов-побратимов Болгарии и России к делегации из Новороссийска обратился мэр поселка Казашко и предложил эту идею. Мол, у нас живут по казачьим укладам, хотим дружить и обмениваться опытом.

- Такая инициатива есть, - говорит Евгений Волков, атаман Натухаевского ХКО. – Наш представитель в мае поедет туда, чтобы обговорить детали. Побратимство даст нам несколько вещей: обмен культуры и опытом. Ведь в поселке Казашко живут казаки.

Казашко переводится как Казацкое, основал его Матвей Русов в 1905 году. Сейчас это пригород Варны. Тогда населенный пункт называли Казашка махала. Но в 1952 году переименовали в Казашко. Там живет около 300 человек. Больше половины из них казаки, остальные болгары. Мэр поселка основала «Казачий дом», поэтому решила побрататься с Натухаевской для обмена культуры и опытом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24