На Кубани появится первая станица-побратим

СЕГОДНЯ 13:33 2019-05-08T13:33:28+03:00

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В апреле в гордуме Новороссийска депутаты поддержали сделать поселения побратимами. В сентябре 2018-го на форуме городов-побратимов Болгарии и России к делегации из Новороссийска обратился мэр поселка Казашко и предложил эту идею. Мол, у нас живут по казачьим укладам, хотим дружить и обмениваться опытом.

- Такая инициатива есть, - говорит Евгений Волков, атаман Натухаевского ХКО. – Наш представитель в мае поедет туда, чтобы обговорить детали. Побратимство даст нам несколько вещей: обмен культуры и опытом. Ведь в поселке Казашко живут казаки.

Казашко переводится как Казацкое, основал его Матвей Русов в 1905 году. Сейчас это пригород Варны. Тогда населенный пункт называли Казашка махала. Но в 1952 году переименовали в Казашко. Там живет около 300 человек. Больше половины из них казаки, остальные болгары. Мэр поселка основала «Казачий дом», поэтому решила побрататься с Натухаевской для обмена культуры и опытом.

ИСТОЧНИК KP.RU