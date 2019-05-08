В Краснодаре кольцо по улице Лизы Чайкиной и Сормовской преобразуют в Т-образный перекресток

СЕГОДНЯ 13:36 2019-05-08T13:37:38+03:00

Планируется, что пропускная способность транспортного узла увеличится на 45 процентов

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В краевой столице кольцо по улице Лизы Чайкиной и Сормовской преобразуют в Т-образный перекресток. Также Сормовскую отремонтируют на всем протяжении. Это около 5,6 километров. На подъезде к улице Лизы Чайкиной добавят еще одну полосу для движения. Таким образом, планируют увеличить пропускную способность транспортного узла на 45 процентов.

- Ремонт улицы Сормовской сделают на участке от Селезнева до улицы 1 Мая. Здесь полностью заменят поврежденное дорожное покрытие и отремонтируют тротуары, приведут в порядок обочины, установят новые знаки и нанесут разметку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На пересечении Сормовской и Лизы Чайкиной вместо «кольца» будет организован перекресток, на нем установят светофоры, организуют возможность левого поворота с двух полос.

Схема движения. Фото: администрация Краснодара

На участке Лизы Чайкиной до Онежской уже проведена фрезеровка старого дорожного покрытия и уложен выравнивающий слой асфальтобетона. Эти работы выполняются в ночное время. Днем сохраняется возможность проезда на всех направлениях. В дальнейшем эти же работы проведут на других участках Сормовской.

Завершить ремонт на перекрестке планируют во второй половине лета.

ИСТОЧНИК KP.RU