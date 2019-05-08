В Краснодаре открылась выставка «Свети, сияй, звезда Победы»

СЕГОДНЯ 14:14 2019-05-08T14:14:29+03:00

Она продлится до 16 мая

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В кубанской столице в художественном музее имени Коваленко открылась выставка «Свети, сияй, звезда Победы». Экспозиция проводится в рамках одноименного краевого конкурса, посвященного 74-летию Победы Советского народа в ВОВ.

- На выставке представлены произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства как известных и именитых профессиональных художников, так и любительские работы. Многие из произведений написаны специально для конкурса и экспонируются впервые, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Кубани.

Основные темы выставки – 75-летие со дня снятия блокады Ленинграда, освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, героизм партизан и подпольщиков края в годы оккупации.

Экспозиция продлится до 16 мая. Посмотреть на работы можно по адресу: улица Красная, 15, 2 этаж.

ИСТОЧНИК KP.RU