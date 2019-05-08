2019-05-08T14:45:09+03:00
Общество

На Кубани резко ухудшится погода

Синоптики объявили экстренное предупреждение
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Синоптики прогнозируют в ближайшие часы и 9 мая 2019 года сильные грозовые дожди и резкое усиление ветра.

- Наиболее сильный удар стихии придется на восточную часть Азовского моря. Видимость здесь упадет до 1-2 км, а скорость ветра достигнет 23 м/с. Высота волн составит 0,2-0,7 метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Спасатели просят жителей и гостей Краснодарского края соблюдать меры предосторожности, не стоять под деревьями и рекламными конструкциями, а также не парковать под ними свои транспортные средства. Также не рекомендуется оставлять детей без присмотра на улице. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций рекомендуется звонить с мобильного по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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