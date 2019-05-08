В Туапсе ветеран получил квартиру благодаря вмешательству прокуратуры
Сотрудники туапсинской межрайонной прокуратуры помогли ветерану Великой Отечественной войны получить законное жилье. Ранее чиновники отказали Михаилу Мерзлякову в предоставлении жилья. Они мотивировали это тем, что ветеран, якобы, обеспечен необходимым нормативом жилой площади.
- Сотрудники прокуратуры провели проверку и выяснили, что домовладение имело только частичные удобства и не отвечало бытовым и санитарным-гигиеническим требованиям. Таким образом, отказ в постановке на учет для улучшения жилищных условий противоречил действующему законодательству, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.
Исковое заявление к администрации Туапсинского района о необходимости предоставления ветерану новой жилплощади было удовлетворено судом в полном объеме. Ветеран уже въехал в новую квартиру в центре Туапсе.
ИСТОЧНИК KP.RU