В Туапсе ветеран получил квартиру благодаря вмешательству прокуратуры

СЕГОДНЯ 16:34 2019-05-08T16:34:04+03:00

Они выяснили, что участник ВОВ жил в неподобающих условиях

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Сотрудники туапсинской межрайонной прокуратуры помогли ветерану Великой Отечественной войны получить законное жилье. Ранее чиновники отказали Михаилу Мерзлякову в предоставлении жилья. Они мотивировали это тем, что ветеран, якобы, обеспечен необходимым нормативом жилой площади.

- Сотрудники прокуратуры провели проверку и выяснили, что домовладение имело только частичные удобства и не отвечало бытовым и санитарным-гигиеническим требованиям. Таким образом, отказ в постановке на учет для улучшения жилищных условий противоречил действующему законодательству, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Исковое заявление к администрации Туапсинского района о необходимости предоставления ветерану новой жилплощади было удовлетворено судом в полном объеме. Ветеран уже въехал в новую квартиру в центре Туапсе.

ИСТОЧНИК KP.RU