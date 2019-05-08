В Краснодаре 9 мая установят новый рекорд

СЕГОДНЯ 17:36 2019-05-08T17:36:40+03:00

Участники акции отожмутся более 27 тысяч раз

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В Краснодаре 9 мая 2019 года у Выставочного зала Боевой Славы в 8:30 стартует акция «Рекорд Победы», приуроченная к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ее ходе более 300 человек сделают 27028 отжиманий именно столько дней прошло с окончания войны.

- «Рекорд Победы» устанавливается в Краснодаре уже в четвертый раз. С каждым годом количество участников акции растет, при том, что принять участие в ней может любой желающий, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Регистрация участников начнется с 8.30 непосредственно на месте старта. Общее число отжиманий распределят среди участников, которые успели пройти процедуру.

Также в этот день атлет краевой федерации воркаута Дмитрий Доценко попытается установить рекорд «Книги Гиннеса России» по подтягиванию с отягощением в 18,2 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU