В Краснодаре посетителей OZ Mall эвакуировал из-за зажигалки в виде гранаты
Вечером в среду, 8 мая, в торгово-развлекательном центре Краснодара эвакуировали посетителей и персонал. Как стало известно «КП» - Кубань», причиной стал подозрительный предмет, который обнаружили охранники в одном из магазинов одежды. Именно там в примерочной неизвестный посетитель оставил пакет.
На место выехали сотрудники полиции, кинологи, МЧС и скорая. После тщательной проверки выяснилось, что угрозы нет, а весь переполох произошел из-за необычной зажигалки.
- В 19:57 был обнаружен подозрительный предмет и сразу же локализован системой безопасности «Фонтан», - сообщают представители ТРЦ OZ Mall. - В результате проверок подозрительным предметом оказалась зажигалка - точная копия боевого снаряда РГД-5 (советская наступательная ручная граната - Авт.).
Эвакуация Оз Молла Видео: instagram.com/ekreed.tv.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»