В Краснодаре посетителей OZ Mall эвакуировал из-за зажигалки в виде гранаты

8 Май 23:29 2019-05-08T23:29:04+03:00

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Вечером в среду, 8 мая, в торгово-развлекательном центре Краснодара эвакуировали посетителей и персонал. Как стало известно «КП» - Кубань», причиной стал подозрительный предмет, который обнаружили охранники в одном из магазинов одежды. Именно там в примерочной неизвестный посетитель оставил пакет.

На место выехали сотрудники полиции, кинологи, МЧС и скорая. После тщательной проверки выяснилось, что угрозы нет, а весь переполох произошел из-за необычной зажигалки.

- В 19:57 был обнаружен подозрительный предмет и сразу же локализован системой безопасности «Фонтан», - сообщают представители ТРЦ OZ Mall. - В результате проверок подозрительным предметом оказалась зажигалка - точная копия боевого снаряда РГД-5 (советская наступательная ручная граната - Авт.).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/707627" frameborder="0"></iframe> Эвакуация Оз Молла Видео: instagram.com/ekreed.tv.

ИСТОЧНИК KP.RU