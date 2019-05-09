Первую очередь дороги у въезда в Майкоп со стороны Армавира откроют к концу 2019 года

СЕГОДНЯ 16:42 2019-05-09T16:42:54+03:00

Здесь организуют движение по четырем полосам

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Реконструкция участка дороги Р217 «Кавказ» идет по графику. Сейчас работа кипит на подъезде к Майкопу со стороны Армавира.

- Здесь будут построены три транспортные развязки, а также организовано движение по четырем полосам, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Адыгеи. - Параметры дороги будут соответствовать первой категории.

По словам руководителя ФКУ Упрдор «Черноморье» Владимира Кужеля, в 2019 году планируется завершить первый пусковой комплекс.

Кроме того, сейчас идет строительство транспортной развязки в районе Кужорского переезда. Эти работы закончат лишь в 2020 году.

Напомним, что реконструкцию дороги на подъезде к Майкопу со стороны Армавира начали из-за большой транспортной нагрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU