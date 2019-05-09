2019-05-09T10:51:52+03:00
Общество

На Кубани все школы к 2020 году назовут именами защитников Отечества

Об этом сообщает глава края Вениамин Кондратьев
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Сергей МОРКОВКИНФото: Сергей МОРКОВКИН
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В 2020 году Краснодарский край будет отмечать 75-я годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого всем школам региона присвоят имена защитников Отечества. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Instagram.

- В канун Дня Победы встретился с ветеранским активом и молодежью, - написал глава края в своем аккаунте. - К следующему, юбилейному году Победы абсолютно все школы края будут носить имена героев-защитников Отечества. Ветераны такую идею горячо поддерживают.

Кроме того, в кубанских школах появятся собственные музеи или уголки боевой славы, чтобы дети могли погрузиться в историю.

Напомним, на сегодняшний день 678 школ региона носят имена героев, а 90% учебных заведений имеют классы, которым присвоены имена тех, кто отдал свою жизнь за победу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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