1,5 миллиона за контрабанду сигарет: В Краснодаре осудят двоих полицейских, бравших взятки в аэропорту

СЕГОДНЯ 18:57 2019-05-09T18:57:41+03:00

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В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении двух транспортных полицейских. Правоохранителей обвиняют в получении взятки, причем в особо крупном размере.

По версии следствия, с января по июль 2018 года они получили взятки на сумму 1,5 миллиона рублей. А заплатили им за провоз около трех тысяч коробок с сигаретами из Армении.

- За одну ввезенную коробку полицейские брали по 500 рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК РФ. - В коробках находились товары народного потребления, в том числе немаркированные табачные изделия, подлежащие акцизу.

Товар поступил в грузовой терминал международного аэропорта Краснодар, при этом он не был соответствующе промаркирован.

Материалы уголовного дела передали в суд. Полицейским грозит до 15 лет колонии и серьезный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU