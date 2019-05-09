2019-05-09T14:25:38+03:00
Досуг

В амфитеатре парка «Краснодар» с 9 по 12 мая покажут кино

Запланированы военная драма, мюзиклы и триллер
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/officialparkkrasnodarФото: instagram.com/officialparkkrasnodar
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Жителей города приглашают на киносеансы под открытым небом. Фильмы запланированы в амфитеатре парка «Краснодар». Начало фильмов в 20:00. Вход для всех делающих свободный.

- Не забывайте про пледы и горячий чай, - советуют представители парка «Краснодар» в Instagram.

Судя по прогнозам синоптиков, не лишним будет захватить с собой и зонтики - в кубанской столице ожидаются кратковременные дожди.

КОНКРЕТНО

В День Победы, 9 мая, покажут военную драму 1944 года «В 6 часов вечера после войны» режиссера Ивана Пырьева.

10 мая краснодарцам предлагают посмотреть мюзикл «Звуки музыки» Роберта Уайза, а 11 мая - «Забавная мордашка» Стенли Донена.

12-го числа состоится показ триллера «Поймать вора» режиссера Альфреда Хичкока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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