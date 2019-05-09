В амфитеатре парка «Краснодар» с 9 по 12 мая покажут кино
Жителей города приглашают на киносеансы под открытым небом. Фильмы запланированы в амфитеатре парка «Краснодар». Начало фильмов в 20:00. Вход для всех делающих свободный.
- Не забывайте про пледы и горячий чай, - советуют представители парка «Краснодар» в Instagram.
Судя по прогнозам синоптиков, не лишним будет захватить с собой и зонтики - в кубанской столице ожидаются кратковременные дожди.
КОНКРЕТНО
В День Победы, 9 мая, покажут военную драму 1944 года «В 6 часов вечера после войны» режиссера Ивана Пырьева.
10 мая краснодарцам предлагают посмотреть мюзикл «Звуки музыки» Роберта Уайза, а 11 мая - «Забавная мордашка» Стенли Донена.
12-го числа состоится показ триллера «Поймать вора» режиссера Альфреда Хичкока.
ИСТОЧНИК KP.RU
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