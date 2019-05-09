На главном проспекте Сочи перевернулась иномарка

СЕГОДНЯ 08:50 2019-05-09T08:53:13+03:00

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Авария произошла ночью в четверг, 9 мая. В Сочи мужчина за рулем Mazda ехал по Курортному проспекту в сторону микрорайона Мацеста.

В какой-то момент, по словам очевидцев, иномарку с номерами Республики Адыгея стало заносить на мокрой от дождя трассе. Машина врезалась в столб дорожного освещения, сбив его на землю. Удар был настолько сильным, что Mazda перевернулась.

По предварительным данным, пострадавших нет. Однако автомобиль получил очень сильные повреждения.

Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/707668" frameborder="0"></iframe> В Сочи водитель Мазда врезался в столб.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе мотоциклист на встречке влетел в легковушку. В результате аварии оба водителя с травмами были госпитализированы в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU