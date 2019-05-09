На главном проспекте Сочи перевернулась иномарка
Авария произошла ночью в четверг, 9 мая. В Сочи мужчина за рулем Mazda ехал по Курортному проспекту в сторону микрорайона Мацеста.
В какой-то момент, по словам очевидцев, иномарку с номерами Республики Адыгея стало заносить на мокрой от дождя трассе. Машина врезалась в столб дорожного освещения, сбив его на землю. Удар был настолько сильным, что Mazda перевернулась.
По предварительным данным, пострадавших нет. Однако автомобиль получил очень сильные повреждения.
Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП.
В Сочи водитель Мазда врезался в столб.
Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе мотоциклист на встречке влетел в легковушку. В результате аварии оба водителя с травмами были госпитализированы в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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