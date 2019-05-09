2019-05-09T08:53:13+03:00
Происшествия

На главном проспекте Сочи перевернулась иномарка

По предварительным данным, пострадавших нет [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
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Авария произошла ночью в четверг, 9 мая. В Сочи мужчина за рулем Mazda ехал по Курортному проспекту в сторону микрорайона Мацеста.

В какой-то момент, по словам очевидцев, иномарку с номерами Республики Адыгея стало заносить на мокрой от дождя трассе. Машина врезалась в столб дорожного освещения, сбив его на землю. Удар был настолько сильным, что Mazda перевернулась.

По предварительным данным, пострадавших нет. Однако автомобиль получил очень сильные повреждения.

Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП.

В Сочи водитель Мазда врезался в столб.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе мотоциклист на встречке влетел в легковушку. В результате аварии оба водителя с травмами были госпитализированы в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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