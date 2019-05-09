4000 сочинцев остались без воды из-за поврежденных водоводов

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-09T10:18:50+03:00

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Утром 9 мая жители Сочи остались без блага цивилизации.

- Из-за резкого подъема уровня воды в реке Хобза, связанного с проливными дождями, произошло повреждение двух водоводов диаметров 200 мм, проложенных в русле реки, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе сочинского «Водоканала».

Именно эти системы снабжают водой жителей поселков Горное Лоо и Хобза. В зону отключения попало около четырех тысяч человек.

- Подготовлены аварийно-ремонтные работы, восстановление начнется сразу после снижения уровня воды в реке, - добавляют в сочинском «Водоканале». - Муниципальным водоканалом Сочи уже построен новый мостовой переход для водоводов через реку Хобза.

ВАЖНО!

О том, когда вода вернется в дома сочинцев, пока неизвестно. Сейчас организован подвоз чистой питьевой воды автоцистернами, они находятся по адресам:

- ул. Камчатская, 30А,

- ул. Обзорная, 6,

- ул. Нагорная, 5.

ИСТОЧНИК KP.RU