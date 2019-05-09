2019-05-09T12:41:42+03:00
Общество

В Краснодаре в честь Дня Победы возложили цветы к «Вечному Огню»

После торжественной церемонии прогремели оружейные залпы
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В кубанской столице празднование Дня Победы началось с традиционного возложения цветов. Торжественное мероприятие прошло на площади Памяти Героев у мемориала «Вечный Огонь».

Здесь собрались тысячи краснодарцев. Возложить цветы и венки пришли взрослые и дети, дедушки и их внуки военнослужащие и фронтовики, курсанты военных училищ, кадеты, казаки.

Церемония прошла под звуки траурного марша. На глазах ветеранов появились слезы. Память солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания. Прогремели оружейные залпы.

- Мы все - в неоплатном долгу перед защитниками Отечества. Сейчас наша главная задача - окружить ветеранов заботой и вниманием, на их примере воспитывать детей и молодежь, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов. - От всего сердца поздравляю участников войны, всех краснодарцев и гостей города с великим праздником!

- После участники мероприятия проследовали по Всесвятскому кладбищу к могиле Героев Советского Союза братьев Игнатовых и к монументу воинам, погибшим при освобождении Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, - рассказывают в краснодарской администрации. - У подножия возложили цветы.

В нашем городе сейчас живут 18 воинов-освободителей, участников боев за Краснодар. А всего в столице Кубани около 800 ветеранов. Всего же на фронтах Великой Отечественной воевали 68 тысяч краснодарцев, из них более 18 тысяч не вернулись домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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