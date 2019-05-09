2019-05-09T13:10:13+03:00
Победа

Краснодарские приставы передали останки летчика в Свердловскую область

Теперь героя захоронят на родной земле
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: УФССП по Краснодарскому краю.Фото: УФССП по Краснодарскому краю.
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Даже спустя десятилетия на Кубани слышится эхо войны. Здесь сражалось огромнейшее количество стрелковых дивизий, танковая бригада. А сколько было боев в небе! Ежегодно поисковики находят останки сотен бойцов, зачастую безымянных. Личность одного из них недавно удалось установить.

Советский пилот сержант Дмитрий Детков погиб при выполнении боевого задания сбитого вражеской зенитной артиллерией 29 августа 1942 года в районе станицы Апшеронской Краснодарского края.

На месте поисковики установили, что самолет падал полого с северо-запада на юго-восток. В месте первого касания с землей сохранилась заметная борозда, от удара боевая машина разрушилась. Во время поисков был найден каркас от парашюта, наушник шлемофона, пряжки. Немного позже были обнаружены останки пилота.

Сам летчик-герой родился в Нижнем Тагиле Свердловской области. На момент гибели ему исполнилось всего 24 года.

Накануне краснодарские приставы, помогавшие искать родных, передали останки делегации, прибывшей из Нижнего Тагила. Теперь летчика захоронят на родной земле.

- Останки летчика переданы руководителю Нижнетагильского поискового объединения «Соболь», а также руководителю Всероссийского проекта «Эстафета поколений! Александре Ванюковой, - сказали в УФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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