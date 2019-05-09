2019-05-09T13:58:02+03:00
Победа

Более 30 тысяч краснодарцев собрал парад в честь Дня Победы

На площади отгремели прогремели «Тайфуны» и «Искандеры», а бойцы Росгвардии устроили показательные выступления [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Губернатор Кубани поздравил всех жителей края с праздником.Губернатор Кубани поздравил всех жителей края с праздником.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
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Военные парады, торжественные шествия, концерты в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходят по всей стране. Празднуют 9 мая и в Краснодаре. Парад собрал на площади более 30 тысяч жителей кубанской столицы.

Чтобы увидеть прохождение парадных расчетов, военной и ретро-техники, горожане пришли на площадь за несколько часов до начала. Всем хотелось увидеть зрелищное шествие. Почетные места - у ветеранов, в их числе - освободители Краснодара, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей.

Ровно в 11:00 на площадь выехала колонна фронтовых автомобилей и мотоциклов. На них по периметру площади совершили круг почета 19 участников Великой Отечественной войны.

Парад Победы в Краснодаре получился зрелищным. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Парад Победы в Краснодаре получился зрелищным.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- День Победы - священный праздник для каждого из нас. Все дальше победный май 45-го. Но, как и 74 года назад, мы ощущаем себя великим единым народом. Народом, который положил конец зверствам и бесчеловечности фашизма, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Мы преклоняемся перед теми, кто прошел долгими фронтовыми дорогами. В памяти навеки останется подвиг наших солдат, наших ветеранов, наших дедов и прадедов. Чтобы помнили, чтобы гордились!

Показательные выступления бойцов Росгвардии.Кирилл ВЕРШИНИН

Парад открыли барабанщицы Краснодарского университета МВД России. Затем торжественным маршем прошли 40 парадных расчетов и конная группа.

- В «коробках» военнослужащие, ветераны боевых действий, курсанты Краснодарского авиационного училища, - рассказали в администрации города. - Вместе с ними шли казаки Кубанского казачьего войска, учащиеся казачьих кадетских корпусов и кадеты Президентского училища, Почетного караула ККВ, Краснодарского университета МВД России, бригады специального назначения.

Чтобы увидеть прохождение войск, краснодарцы пришли на площадь за несколько часов до начала парада. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Чтобы увидеть прохождение войск, краснодарцы пришли на площадь за несколько часов до начала парада.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Когда же на площади появились боевые машины, краснодарцы схватились за телефоны. Такое надо запечатлеть! Краснодарцы увидели ракетные комплексы «Искандер-ТЗМ», бронированные разведывательные машины «Тигр» и «Тайфун», зенитные установки ЗУ-23-2, БТР-80 - всего 20 машин, а также девять ретро-автомобилей.

Сразу после парада прошли показательные выступления бойцов Росгвардии по Краснодарскому краю. Они продемонстрировали, как ликвидируют преступную группу.

Фоторепортаж нашего корреспондента с парада Победы

ИСТОЧНИК KP.RU

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