Парад Победы 9 мая 2019 года в Новороссийске: на площади проехали КамАЗ с гаубицей, мотовездеходы и «Рыси»

СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-09T15:19:41+03:00

Оценить всю силу вооружения российских войск собрались более 50 тысяч человек [фото, видео]

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В городе-герое вспоминают те кровопролитные бои и всех, кто отдал жизнь за Победу. Один из символов Новороссийска - крейсер-музей «Михаил Кутузов» - этим утром произвел артиллерийский салют. Под аккомпанемент сводного военного оркестра промаршировали военные Черноморского флота, десантники и парадные расчеты частей ВВС и ПВО Южного военного округа.

Фото: instagram.com/88_svetlanka_88/

Несмотря на пасмурную погоду и ветер, военный парад состоялся. Его зрителями, по данным мэрии города, стали более 50 тысяч человек.

Пешую часть парада по улице Советов открыла знаменная группа Знамени Победы. Ритм маршу задали барабанщики Новороссийского казачьего кадетского корпуса.

- В параде Победы участвовали около 1400 человек и более 30 единиц современной военной техники. В их числе - зенитно-ракетные комплексы «Панцирь», самоходные пусковые установки «Бастион», самоходные артиллерийские установки САУ 2С9 «Нона», расчеты 120 мм гаубиц Д-30, - сообщают в пресс-службе Черноморского флота.

В составе механизированной колонны прошла автомобильная техника подразделений военной полиции - это специальные автомобили «Рысь» и «УАЗ».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/707797" frameborder="0"></iframe> Парад Победы в Новороссийске Видео: instagram.com/88_svetlanka_88.

Ну а вечером праздник в Новороссийске завершит салют. Его проведут артиллерийские расчеты с Западного мола порта города-героя 30 залпами с интервалом в 30 секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU