На Кубани в «Бессмертном полку» прошли почти 680 тысяч жителей
Сразу же после парада Победы в Краснодаре стартовала акция «Бессмертный полк». С каждым годом число ее участников растет. В этот раз по главной улице города было так много портретов, что, казалось, они, словно, парят в воздухе.
С самого начала было понятно, что участников будет немало и многие хорошо подготовились. Выходили сразу семьями. Детей наряжали в военную форму тех времен и шли единой шеренгой. Сотни, тысячи портретов героев. Мамы, бабушки, деды, прадеды - те, кто воевал и страдал в тылу. У каждого своя история.
На ретро-автомобиле проехали артисты народного ансамбля казачьей песни «Славица», которые исполняли песни фронтовых лет.
Бессмертный полк в Краснодаре Видео:instagram.com/krdru.
Всего же на Кубани в колонны шествия встали 679 700 человек. Причем только в Краснодаре на улицу вышли 110 тысяч горожан. Хотя в 2018-м число участников было меньше - 107 тысяч.
- В трех населенных пунктах – Краснодаре, станице Северской и Геленджике – акция «обрела голос» – десятки тысяч участников пели песни военных лет во время шествия, - рассказывают в администрации края.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «День Победы в Краснодаре»