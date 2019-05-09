На Кубани в «Бессмертном полку» прошли почти 680 тысяч жителей

СЕГОДНЯ 17:40 2019-05-09T17:40:20+03:00

Только в Краснодаре с портретами вышли 110 тысяч горожан [видео]

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Сразу же после парада Победы в Краснодаре стартовала акция «Бессмертный полк». С каждым годом число ее участников растет. В этот раз по главной улице города было так много портретов, что, казалось, они, словно, парят в воздухе.

С самого начала было понятно, что участников будет немало и многие хорошо подготовились. Выходили сразу семьями. Детей наряжали в военную форму тех времен и шли единой шеренгой. Сотни, тысячи портретов героев. Мамы, бабушки, деды, прадеды - те, кто воевал и страдал в тылу. У каждого своя история.

На ретро-автомобиле проехали артисты народного ансамбля казачьей песни «Славица», которые исполняли песни фронтовых лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/707855" frameborder="0"></iframe> Бессмертный полк в Краснодаре Видео:instagram.com/krdru.

Всего же на Кубани в колонны шествия встали 679 700 человек. Причем только в Краснодаре на улицу вышли 110 тысяч горожан. Хотя в 2018-м число участников было меньше - 107 тысяч.

- В трех населенных пунктах – Краснодаре, станице Северской и Геленджике – акция «обрела голос» – десятки тысяч участников пели песни военных лет во время шествия, - рассказывают в администрации края.

ИСТОЧНИК KP.RU