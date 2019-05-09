Краснодарцы поставили новый «Рекорд Победы», выполнив 27028 отжиманий

СЕГОДНЯ 21:14 2019-05-09T21:14:23+03:00

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9 мая на площади у Выставочного зала Боевой Славы в Краснодаре собрались сотни людей. Они стали участниками акции «Рекорд Победы», в рамках которой горожане должны были отжаться 27 028 раз. И смогли, установив новый рекорд!

В Краснодаре проект проходит уже четвертый год.

- Каждый раз количество отжиманий увеличивается на 365 (количество дней в году), - сказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников. - Большинство участников - атлеты спортивных федераций, их дети, друзья, близкие. В этот раз даже дождь не стал помехой для обновления рекорда.

Самому юному спортсмену едва исполнилось 4 года.

- К слову, один из организаторов проекта — руководитель краевой федерации воркаута Сергей Фетисов на «Рекорд Победы» пришел с сыном. Ратмиру - 7 лет, - рассказали в городской администрации. - Делая перерывы в несколько секунд между подходами, юный атлет выполнил порядка 200 отжиманий. А общий их с отцом вклад в рекорд 2019 года составил 1200.

ИСТОЧНИК KP.RU