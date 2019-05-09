«Зенит» обыграл ПБК «Локомотив-Кубань»

СЕГОДНЯ 21:47 2019-05-09T21:47:55+03:00

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9 мая прошел третий матч четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. На площадке встретились «Локомотив-Кубань» и «Зенит».

Команды неотступно следовали друг за другом. А ближе к середине второй четверти питерцы стали караулить гостей на ошибках. Четверть закончилась вничью – 23:23.

Во второй десятиминутке Санкт-Петербург нанес мощный удар. А в третьей четверти «Зенит» ушел в отрыв - 77:54.

В последнем периоде «красно-зеленые» отыграли 10 очков, но выйти вперед так и не смогли. Итог встречи - 78:94. Таким образом, «Зенит» взял третий матч и ведет в серии с «Локо» 2:1.

- Однако серия продлится до трех побед, следующая игра – 11 мая в Санкт-Петербурге, - пояснили в пресс-службе ПБК «Локомотив-Кубань». - Для выхода в полуфинал «Локо» нужно выиграть следующие два матча.

ИСТОЧНИК KP.RU