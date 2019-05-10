2019-05-10T08:43:15+03:00
Общество

В Краснодаре появился новый памятник

В честь Дня Победы на постамент установили паровоз прошлого века
Максим ОСОКИН
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Фото: СК ЖДФото: СК ЖД
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В Краснодаре у локомотивного депо установили паровоз серии «Л», выпущенный 1949 году. Именно такие машины работали здесь в послевоенные годы. Паровоз Л-1177 стал подарком городу от коллектива локомотивного депо Краснодар в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

- Машина давно выработала свой ресурс. Теперь она стала частью композиции вокзального комплекса Краснодар-1, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги.

В ближайшее время на памятник установят подсветку, чтобы жители и гости столицы Кубани могли любоваться памятником в любое время суток.

Стоит добавить, что к 9 мая работники депо отремонтировали памятник воинам-железнодорожникам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Его установили в 1987 году в честь 100-летнего юбилея краснодарского депо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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