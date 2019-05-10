2019-05-10T10:38:26+03:00
Общество

В Новороссийске восстановят ранее отмененный троллейбусный маршрут

Электротранспорт вновь пойдет в Шесхарис
Максим ОСОКИН
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Фото: ngnovoros.ruФото: ngnovoros.ru
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В Новороссийске обсудили восстановление троллейбусного маршрута в поселок Шесхарис. Его закрыли после начала строительства авторазвязки на Сухумском шоссе.

- Из-за проводимых ремонтных работ было прекращено троллейбусное сообщение с поселком. Контактная сеть была демонтирована, - рассказали «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

От местных жителей стали поступать многочисленные жалобы на нехватку общественного транспорта. По их словам, добраться до работы и вернуться домой после отмены троллейбуса стало гораздо проблематичнее, а курсирующий в данный момент транспорт не справляется с нагрузками.

В итоге было принято решение о возобновлении движения троллейбуса по Сухумскому шоссе после окончания строительства транспортной развязки. Ожидается, что электротранспорт будет двигаться до разворотного кольца около ОАО «ЧТН».

ИСТОЧНИК KP.RU

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