2019-05-10T12:43:16+03:00
Общество

В Краснодаре будут искать следы инопланетян

В столицу Кубани прибыл Сергей Дружко
Артём ГНАТЕНКОМаксим ОСОКИН
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Фото: instagram.com/druzhkosФото: instagram.com/druzhkos
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На официальной странице баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» в Instsgram появилась информация о новом расследовании, которое проведет в Краснодаре известный телеведущий Сергей Дружко.

- Мне поступила информация, что в Краснодаре обнаружен инопланетный объект. Сильное заявление. Я вышел в интернет с этим вопросом. Проверять я его, конечно, буду, - говорит журналист в своем видеообращении.

Пользователи соцсетей пребывают в недоумении, по поводу этого визита. Между тем, как стало известно «Комсомольской правде» - Кубань», в Краснодаре снимается сериал с участием известного ведущего. Премьера состоится на следующей неделе. Вероятно, сюжет связан с маскотом баскетбольного клуба - Зубастиком.

Напомним, Сергей Дружко стал очень популярным во второй половине 2000-х годов. Тогда он являлся ведущим программы «Необъяснимо, но факт». Впоследствии он вел похожие проекты про столкновения людей с мистическими аномалиями.

Сергей Дружко в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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