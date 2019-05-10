В Краснодаре будут искать следы инопланетян
На официальной странице баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» в Instsgram появилась информация о новом расследовании, которое проведет в Краснодаре известный телеведущий Сергей Дружко.
- Мне поступила информация, что в Краснодаре обнаружен инопланетный объект. Сильное заявление. Я вышел в интернет с этим вопросом. Проверять я его, конечно, буду, - говорит журналист в своем видеообращении.
Пользователи соцсетей пребывают в недоумении, по поводу этого визита. Между тем, как стало известно «Комсомольской правде» - Кубань», в Краснодаре снимается сериал с участием известного ведущего. Премьера состоится на следующей неделе. Вероятно, сюжет связан с маскотом баскетбольного клуба - Зубастиком.
Напомним, Сергей Дружко стал очень популярным во второй половине 2000-х годов. Тогда он являлся ведущим программы «Необъяснимо, но факт». Впоследствии он вел похожие проекты про столкновения людей с мистическими аномалиями.
Сергей Дружко в Краснодаре.
ИСТОЧНИК KP.RU