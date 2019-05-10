В Краснодаре будут искать следы инопланетян

СЕГОДНЯ 12:43 2019-05-10T12:43:16+03:00

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На официальной странице баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» в Instsgram появилась информация о новом расследовании, которое проведет в Краснодаре известный телеведущий Сергей Дружко.

- Мне поступила информация, что в Краснодаре обнаружен инопланетный объект. Сильное заявление. Я вышел в интернет с этим вопросом. Проверять я его, конечно, буду, - говорит журналист в своем видеообращении.

Пользователи соцсетей пребывают в недоумении, по поводу этого визита. Между тем, как стало известно «Комсомольской правде» - Кубань», в Краснодаре снимается сериал с участием известного ведущего. Премьера состоится на следующей неделе. Вероятно, сюжет связан с маскотом баскетбольного клуба - Зубастиком.

Напомним, Сергей Дружко стал очень популярным во второй половине 2000-х годов. Тогда он являлся ведущим программы «Необъяснимо, но факт». Впоследствии он вел похожие проекты про столкновения людей с мистическими аномалиями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/707997" frameborder="0"></iframe> Сергей Дружко в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU