2019-05-10T14:40:37+03:00
Общество

В Краснодаре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

Пострадал один человек
Максим ОСОКИН
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Фото: instagram.com/chp_krdФото: instagram.com/chp_krd
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В Краснодаре столкнулись пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль. Авария произошла вечером 9 мая 2019 года.

- Как установили сотрудники ГИБДД, на пересечении улиц Северная и Школьная в 22:54 19-летний житель станицы Новотиторовской, управляя автомобилем ВАЗ-2107, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Там он столкнулся с микроавтобусом Hyundai. Затем легковушку отбросило на бордюр, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службы УМВД РФ по Краснодару.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД установили, что предположительным виновником аварии является водитель, сидевший за рулем ВАЗ-2107.

Напомним, На главном проспекте Сочи перевернулась иномарка. Авария произошла ночью в четверг, 9 мая. Мужчина за рулем Mazda ехал по Курортному проспекту в сторону микрорайона Мацеста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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