2019-05-10T15:22:18+03:00
Общество

Сколько зарабатывает главный прокурор Кубани

Сергей Табельский отчитался о своих доходах
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского краяФото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края
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Прокурор Краснодарского края задекларировал свой доход за 2018 год. Согласно официальным документам, Сергей Табельский заработал в минувшем году 3,05 млн рублей, что на 16% выше, чем годом ранее (2,56 млн рублей).

- Главный прокурор Краснодарского края владеет земельным участком в четыре сотки и садовым домиком в 65 кв. метров. Помимо этого, у него в собственности находится квартира в 114 кв. метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Жена прокурора в 2018 году ничего не заработала. Хотя в 2017-м ее доход составил 2 млн рублей. Помимо этого, она и ее несовершеннолетний ребенок являются собственниками земельного участка в 1,2 тыс. кв. метров и жилым домом в 346 кв. метров. Также супруга Сергея Табельского пользуется квартирой в 71 кв. метр.

Напомним, Сергей Табельский занял место главного прокурора Кубани в марте 2017 года. На этом посту он сменил Леонида Коржинека, ставшего в ноябре 2016 года заместителем генерального прокурора РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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