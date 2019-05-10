В Новороссийске появился новый артобъект

СЕГОДНЯ 16:48 2019-05-10T16:48:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новороссийске появился новый арт-объект. Власти города установили скульптуру огромного медведя на пересечении улиц Луначарского и Анапского шоссе, недалеко от детского сада.

- Зеленый мишка появился в городе совсем недавно. Однако он уж успел стать достопримечательностью, с которой охотно фотографируются взрослые и дети, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Напомним, накануне в городе-герое вспомнили кровопролитные бои и всех, кто отдал жизнь за Победу. Один из символов Новороссийска - крейсер-музей «Михаил Кутузов» - произвел артиллерийский салют. Под аккомпанемент сводного военного оркестра промаршировали военные Черноморского флота, десантники и парадные расчеты частей ВВС и ПВО Южного военного округа.

Несмотря на пасмурную погоду и ветер, военный парад состоялся. Его зрителями, по данным мэрии города, стали более 50 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU