Скончался бывший глава кубанского ГУВД

СЕГОДНЯ 17:41 2019-05-10T18:38:15+03:00

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Сегодня утром 10 мая 2019 года скончался почетный гражданин Краснодара Александр Георгиевич Сапрунов. В свое время он возглавлял Главное управление МВД по Краснодарскому краю.

- Возглавляя кубанское ГУВД он внес большой вклад в укрепление правоохранительной системы Краснодарского края. Александр Георгиевич известен своей научной и общественной деятельностью. Большая часть его жизненного и профессионального пути была связана именно с краем и Краснодаром, - заявил мэр Евгений Первышов, выражая соболезнования родным и близким Александра Сапрунова.

Стоит отметить, что Александр Сапрунов возглавлял краевое ГУВД с 1994 по 2000 годы. Он родился в 1949 году. Службу в правоохранительных органах начал в порту Ейска, в должности начальника линейного поста. На посту начальника кубанской милиции Сапрунов одним из первых в нашей стране освоил методику раскрытия преступлений при помощи «детектора лжи». Александр Сапрунов награжден Орденом Почета. В 2018 году генерал-лейтенанту присвоили звание Почетного гражданина Краснодара.

Свои соболезнования родным Александра Сапрунова выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU