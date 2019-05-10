2019-05-10T18:31:13+03:00
Общество

На Кубани в ДТП погиб грудной ребенок

Полуторамесячную девочку перевозили без удерживающего устройства
Максим ОСОКИН
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Фото: отдел пропаганды краевого УГИБДДФото: отдел пропаганды краевого УГИБДД
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Сегодня в Павловском районе Краснодарского края в аварии погибла полуторамесячная девочка. Сообщение о ДТП поступило в районе 10 утра.

- Как установили прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД, девочку перевозили без детского удерживающего устройства в автомобиле ВАЗ-2107, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

Водитель автомобиля превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги. В результате происшествия трое человек, находившихся в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести. Полуторамесячный ребенок, которого перевозили без удерживающего устройства, погиб на месте.

Госавтоинспекторы напоминают жителям региона о необходимости использовать специальные устройства при перевозке детей. Водителей просят соблюдать скоростной режим и не нарушать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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