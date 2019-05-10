Президент побывал в центре «Сириус»

СЕГОДНЯ 18:53 2019-05-10T18:53:52+03:00

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Президент Владимир Путин побывал в центре развития для одаренных детей «Сириус». На базе образовательного учреждения планируется открытие технопарка и современного концертного зала в 2021 году.

- Помимо прочего, в городе-курорте возводится лицей на 1100 человек, детский сад на 360 мест и плавательный бассейн, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Стоит отметить, что центр «Сириус» создан по инициативе президента на базе олимпийской инфраструктуры. Его функционирование направлено на выявление, развитие и профессиональную поддержку одаренных детей. Каждый месяц в круглогодичный центр приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.

Напомним, с сентября 2018 года школьники из Сочи проходят в образовательном центре «Сириус» углубленное изучение инженерных и математических предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU