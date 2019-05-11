2019-05-11T10:01:51+03:00
Происшествия

В Сочи в аварии с маршруткой пострадали 11 человек

В том числе и четырехлетний ребенок
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Авария в Сочи. Фото: ГИБДД СочиАвария в Сочи. Фото: ГИБДД Сочи
Изменить размер текста:

Авария случилась в Адлерском районе Сочи на улице Триумфальной вечером, 10 мая. Возле дома №26 маршрутка Мерседес Спринтер, в которой находились 11 пассажиров, врезалась в вентиляционный столб.

- Госпитализировано 3 пассажира автобуса, в том числе 1 четырехлетний ребенок, 3 пассажирам назначено амбулаторное лечение, 5 пассажирам оказана первая помощь, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения Сочи

В ДТП пострадали пассажиры маршрутки. Фото: ГИБДД Сочи

В ДТП пострадали пассажиры маршрутки. Фото: ГИБДД Сочи

Четырехлетний малыш сейчас находится в больнице под наблюдением медиков. В салоне маршрутки он сидел на руках у бабушки. А с 52-летним водителем Мерседес Спринтер сейчас беседуют правоохранительные органы. Он в аварии не пострадал.

- Мы нaпоминаем, что невнимaтельность и рaссеянность на дороге приводит к совершению дорожно-трaнспортных происшествий. Помните, aвтомобиль - это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо пренебрежение использовaния ремней безопасности, детских удерживaющих устройств, - говорят в ГИБДД Сочи. - Несоблюдение Прaвил дорожного движения приводит к тяжелым последствиям.

Фото: ГИБДД Сочи

Фото: ГИБДД Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Кубань» одержала вторую подряд победу в матчах Чемпионата России по регби
Президент побывал в центре «Сириус»
На Кубани в ДТП погиб грудной ребенок
Скончался бывший глава кубанского ГУВД
В Новороссийске появился новый артобъект
Сколько зарабатывает главный прокурор Кубани
В Краснодаре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса
В Краснодаре ограничат движение по главной улице города
В Краснодаре будут искать следы инопланетян
В Краснодаре сгорел дом
В Новороссийске восстановят ранее отмененный троллейбусный маршрут
«Бессмертный полк» собрал в Краснодаре 110 тысяч человек
В Краснодаре появился новый памятник
«Зенит» обыграл ПБК «Локомотив-Кубань»
Сочинцам восстановили подачу воды после аварии
Краснодарцы поставили новый «Рекорд Победы», выполнив 27028 отжиманий
1,5 миллиона за контрабанду сигарет: В Краснодаре осудят двоих полицейских, бравших взятки в аэропорту
На Кубани в «Бессмертном полку» прошли почти 680 тысяч жителей
Первую очередь дороги у въезда в Майкоп со стороны Армавира откроют к концу 2019 года
Парад Победы 9 мая 2019 года в Новороссийске: на площади проехали КамАЗ с гаубицей, мотовездеходы и «Рыси»
В амфитеатре парка «Краснодар» с 9 по 12 мая покажут кино
Более 30 тысяч краснодарцев собрал парад в честь Дня Победы
Краснодарские приставы передали останки летчика в Свердловскую область
В Краснодаре в честь Дня Победы возложили цветы к «Вечному Огню»
В Туапсинском районе строят новый мост вместо разрушенного наводнением
Участниками акции «Свеча памяти» в Сочи стали около 6 тысяч человек
На Кубани все школы к 2020 году назовут именами защитников Отечества
4000 сочинцев остались без воды из-за поврежденных водоводов