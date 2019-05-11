В Сочи в аварии с маршруткой пострадали 11 человек

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-11T10:01:51+03:00

В том числе и четырехлетний ребенок

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Авария случилась в Адлерском районе Сочи на улице Триумфальной вечером, 10 мая. Возле дома №26 маршрутка Мерседес Спринтер, в которой находились 11 пассажиров, врезалась в вентиляционный столб.

- Госпитализировано 3 пассажира автобуса, в том числе 1 четырехлетний ребенок, 3 пассажирам назначено амбулаторное лечение, 5 пассажирам оказана первая помощь, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения Сочи

В ДТП пострадали пассажиры маршрутки. Фото: ГИБДД Сочи

Четырехлетний малыш сейчас находится в больнице под наблюдением медиков. В салоне маршрутки он сидел на руках у бабушки. А с 52-летним водителем Мерседес Спринтер сейчас беседуют правоохранительные органы. Он в аварии не пострадал.

- Мы нaпоминаем, что невнимaтельность и рaссеянность на дороге приводит к совершению дорожно-трaнспортных происшествий. Помните, aвтомобиль - это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо пренебрежение использовaния ремней безопасности, детских удерживaющих устройств, - говорят в ГИБДД Сочи. - Несоблюдение Прaвил дорожного движения приводит к тяжелым последствиям.

Фото: ГИБДД Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU