«Кубань» одержала вторую подряд победу в матчах Чемпионата России по регби

СЕГОДНЯ 11:09 2019-05-11T11:09:09+03:00

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В матче Чемпионата России по регби «Кубань» встречалась с новокузнецким «Металлургом». К этой игре обе команды подошли, выиграв свои матчи в первом туре. «Кубань» дома обыграла дебютанта чемпионата «Локомотив» из Пензы, а «Металлург» - «Булаву» из Таганрога.

Встречались кубанские парни в Краснодаре. Первыми счет в игре открыли хозяева. И до перерыва «Кубань» набирала очки, тогда как удача была явно не на стороне соперников. К концу первого тайма счет матча составлял 14:0.

После перерыва «Металлург» так и не смог вырваться вперед. Итог встречи -26:0.

Следующий матч «Кубань» снова проведет дома. 18 мая в 17:00 на стадионе «Труд» команда сыграет с «ВВА-Подмосковье».

ИСТОЧНИК KP.RU