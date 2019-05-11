В Краснодаре установили новый памятник - паровоз, выпущенный в 1949 году

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-11T12:00:57+03:00

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Новый памятник-паровоз появился на железнодорожном вокзале Краснодара. Его установили рядом с перроном, и пассажиры смогут его увидеть.

- Паровоз серии «Л» был выпущен в 1949 году. Он стал подарком городу от коллектива локомотивного депо Краснодара в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, - рассказали в СК ЖД.

Этот паровоз ушел «на пенсию» несколько десятков лет назад. Долгое время он стоял на задворках железнодорожного вокзала. Но его отреставрировали и передали на перрон как экспонат.

Фото: СК ЖД

- В послевоенные годы в локомотивном депо Краснодара работали именно такие составы, построенные на Брянском паровозостроительном заводе. Поэтому установленный Л-1177 должен стать символом трудовой и боевой доблести железнодорожников города, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в СК ЖД.

Совсем скоро памятник-паровоз еще и будет подсвечиваться ночью. Сейчас идет монтаж подсветки.

ИСТОЧНИК KP.RU