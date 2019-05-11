В Щербиновском районе представили нового начальника местного ОВД

СЕГОДНЯ 12:27 2019-05-11T12:27:16+03:00

Он приехал из Лазаревского района Сочи

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Личному составу полиции Щербиновского района представили нового начальника отдела внутренних дел. Им стал начальник отдела полиции Лазаревского района УВД Сочи Юрий Поливода.

Юрия Витальевича представил личному составу заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю – начальник тыла генерал-майор внутренней службы Вячеслав Болгов.

- Полковника полиции Юрий Поливода хорошо знает специфику работы в полиции, имеет богатый опыт, обладает организаторскими способностями, которые будут востребованы в новой должности, - сказал Вячеслав Болгов.

Юрий Поливода в системе МВД служит 26 лет. Последние четыре года она трудился в Лазаревском районе Сочи в должности начальника отдела полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU