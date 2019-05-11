Более 82 тысяч кубанцев посмотрели фильмы о войне на открытых площадках

СЕГОДНЯ 13:32 2019-05-11T13:32:23+03:00

Зрителям показали в том числе и кино о подвиге Аршалуйс Ханжиян

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На майские праздники, которые выпали по случаю Дня Победы, в Краснодарском крае на 300 площадках показывали фильмы о войне. Кино показывали под открытым небом.

- Фильмы о войне посмотрели порядка 82,5 тысяч человек, что почти на пять тысяч зрителей больше, чем годом ранее, - сообщили в администрации Краснодарского края. - Наибольший интерес к акции проявили жители Усть-Лабинского, Гулькевичского, Щербиновского, Новокубанского, Ленинградского и Тимашевского районов.

В крае зрителям показывали фильм об Аршалуйс Ханжиян - женщине, которая в годы войны ухаживала за раненными солдатами. А когда война закончилась, она следила за могилами бойцов под Горячим Ключом. Представили также и картины «Солдатик» и «Спасти Ленинград». А перед тем, как начать показ фильмов, на экранах показали письма с войны.

ИСТОЧНИК KP.RU