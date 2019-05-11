В Геленджике двое мужчин украли мотоцикл и продали его за 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:56 2019-05-11T13:56:12+03:00

Хотя сам транспорт стоил более 200 тысяч рублей

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Свой мотоцикл Honda, который стоит более 200 тысяч рублей, житель Геленджика припарковал на одной из улиц курорта вечером. А утром, когда вышел за ним, транспорта на месте не оказалось.

Мужчина пошел с заявлением в полицию. Стражи порядка подняли записи с камер видеонаблюдения и установили личность бандитов.

- Это оказались двое ранее судимых местных жителей 19 и 27 лет, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Молодых людей задержали по месту их проживания.

Когда шло следствие, выяснилось, что они подъехали к тому месту, где стоял мотоцикл, на Газели и увезли транспорт. К тому моменту, как грабителей задержали, они успели продать мотоцикл за 15 тысяч рублей.

Грабителей будут судить, уголовное дело уже направлено в суд. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU