В Геленджике двое мужчин украли мотоцикл и продали его за 15 тысяч рублей
Свой мотоцикл Honda, который стоит более 200 тысяч рублей, житель Геленджика припарковал на одной из улиц курорта вечером. А утром, когда вышел за ним, транспорта на месте не оказалось.
Мужчина пошел с заявлением в полицию. Стражи порядка подняли записи с камер видеонаблюдения и установили личность бандитов.
- Это оказались двое ранее судимых местных жителей 19 и 27 лет, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Молодых людей задержали по месту их проживания.
Когда шло следствие, выяснилось, что они подъехали к тому месту, где стоял мотоцикл, на Газели и увезли транспорт. К тому моменту, как грабителей задержали, они успели продать мотоцикл за 15 тысяч рублей.
Грабителей будут судить, уголовное дело уже направлено в суд. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU