2019-05-11T16:12:36+03:00
Общество

В Мостовском районе пропал девятилетний мальчик

Богдан Кривко ушел из дома 10 мая и не вернулся
Варвара ДЫМ
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Мальчика ищет вся КубаньМальчика ищет вся Кубань
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9-летний Богдан Кривко из станицы Баговской Мостовского района пропал 10 мая. Последний раз мальчика видели на улице Богатырской, по которой он шел в сторону дома.

- На этой улице Богдана видели сначала в два часа дня, а потом в четыре. И все, больше о мальчике ничего неизвестно, - говорят в поисковом отряде «Лиза Алерт». Богдан Кривко был одет в черную толстовку с капюшоном, синие спортивные штаны и кеды. Рост мальчика - 120-130 см, он полненький, а глаза - серо-зеленые.

В тот день он ушел из дома, чтобы поиграть с друзьями, но назад так и не вернулся.

Если кто-либо видел Богдана или что-то знаете о его месте нахождения, звоните по телефону 8 (961) 582 23 59 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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