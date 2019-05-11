Бывшего начальника кубанского МВД похоронят 13 мая

СЕГОДНЯ 17:38 2019-05-11T17:39:20+03:00

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Александр Сапрунов скончался 10 мая на 70-м году жизни. С 1994 по 2000 годы он возглавлял ГУВД Краснодарского края. Похоронят заслуженного юриста России 13 мая на Славянском кладбище Краснодара.

- Гражданская панихида состоится 13 мая с 12:00 до 14:00 в ритуальном зале Славянского кладбища, - сообщили в мэрии Краснодара.

Александр Сапрунов скончался после болезни. Соболезнования его родственникам выразил губернатор Кубани, мэр Краснодара Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко.

Александр Сапрунов после того, как покинул пост начальника ГУВД Кубани, перебрался на работу в Ставропольский край. Там он занимал точно такую же должность. Потом вернулся в Краснодар и преподавал в кубанских вузах. Награжден Орденом Почета, в прошлом году ему было присвоено звание Почетного гражданина Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU